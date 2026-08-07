Modern yaşamın fast food çıkmazı: Hazır gıdaların vücudumuzda başlattığı gizli savaş

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ KENDİ ELLERİNİZLE ZAYIFLATMAYIN

Aşırı yağlı ve rafine şekerli hazır gıdalar, bağışıklık hücrelerinin mikroplarla savaşma yeteneğini doğrudan baskılar. Bu tür yiyecekler tüketildiğinde vücut, sanki amansız bir enfeksiyon varmış gibi sürekli yüksek alarm durumuna geçer. Sistemde oluşan bu kronik ve sessiz iltihaplanma, zamanla gerçek virüs ve bakterilere karşı savunma kalkanının zayıflamasına neden olur. Yoğun işlenmiş gıdalarla beslenen kişilerin çok daha sık hastalanması ve yaralarının geç iyileşmesi bu hücresel tembellikten kaynaklanır.