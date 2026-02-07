Modern yaşamın sessiz tehdidi: Bel fıtığı

BEL FITIĞI NEDİR?

Bel fıtığı, omurgayı oluşturan disklerin normal pozisyonundan kayarak sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık problemidir. Disklerin esnek yapısı zamanla azalırken, ani yüklenmeler veya yanlış duruşlar fıtığın oluşmasına zemin hazırlar. Genellikle bel bölgesinde ağrı, bacakta uyuşma veya karıncalanma ile kendini gösterir. Boyutu ve konumu, belirtilerin şiddetini doğrudan etkiler. Uzmanlar, fıtığın sadece yaşlılarda değil, orta yaş ve hatta genç erişkinlerde de sık görüldüğünü belirtiyor. Bel fıtığı, hayat kalitesini ciddi biçimde etkileyebilir ve günlük aktiviteleri kısıtlayabilir. Erken tanı, hem tedavi hem de yaşam kalitesi açısından kritik önem taşıyor.