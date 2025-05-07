Modern yaşamın sessiz tehdidi: Göz kuruluğu

Göz kuruluğunda, çevresel faktörler ve yaşam tarzı da etkili

Sadece ekranlar değil, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamların özellikleri de göz kuruluğunu tetikleyebiliyor. Klimalı ve merkezi ısıtmalı mekanlardaki düşük nem oranı, göz yüzeyindeki nemin hızla buharlaşmasına neden oluyor. Hava kirliliği, sigara dumanı ve rüzgar gibi çevresel faktörler de gözleri tahriş ederek kuruluğa katkıda bulunuyor. Yetersiz su tüketimi ve bazı beslenme alışkanlıkları da vücudun genel nem dengesini bozarak göz kuruluğu riskini artırabiliyor.