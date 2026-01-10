Mor lahanayla sağlıklı yaşamın sırları

1-) Antioksidan deposudur

Mor lahana, özellikle mor rengini veren antosiyaninler açısından zengindir. Bu güçlü antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önler. Hücrelerin sağlıklı kalmasını destekler ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Ayrıca antosiyaninler, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli tüketim, genel sağlık üzerinde koruyucu bir etki yaratır. Mor lahana, diğer sebzelere kıyasla çok yüksek antioksidan kapasitesine sahiptir. Bu nedenle bağışıklık ve metabolizma sağlığı için ideal bir besindir.