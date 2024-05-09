Mucize Çay! Alzheimer hastalığı riskini en aza indiriyor
Dünya mutfağında çok sık kullanılan, A, B1, B6, C, K vitamini gibi vitaminlerin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, fosfor ve demir açısından da zengin olan adaçayı beyin sağlığını destekleyerek hafızayı güçlendiriyor ve Alzheimer hastalığını en aza indirgiyor. Peki, adaçayının diğer faydaları neler? Kimler adaçayı tüketmemeli? İşte detaylar...
Nanegiller familyasından olan, A, B1, B6, C, K vitamini gibi vitaminlerin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, fosfor ve demir açısından da zengin olan adaçayı beyin sağlığını korur. Böylece Alzheimer gibi beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.
Alzheimer hastalarında; kas kasılmalarında öğrenmede ve hafızada önemli rol oynayan asetilkolin düzeyi düşüktür. Düzenli olarak tüketilen adaçayı, antioksidan bileşikler ve beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirir. Bu da Alzheimer hastalığını en az indirir.
Adaçayının beyin sağlığını koruması yanında daha birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları sıralayacak olursak;
Ada çayı kan şekerini düşürür.
Sindirim sistemini düzenler.
İshal ve gastrit oluşumunu engeller.
Yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Cilt lekelerini giderir.
Soğuk algınlığının semptomlarını hafifletir.