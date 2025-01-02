MÜGE ANLI CANLI İZLE- 2 Ocak 2025: Annesinin katilini canlı yayında yakalattı

Çok sayıda olaya ev sahipliği yapan Müge Anlı, yılın son günlerinde üç kardeşin annesi için araştırmalara başladı. Günler süren bu araştırmalar ise sonuç verdi. T24’ün derlemesine göre annesi 20 yıl önce ortadan kaybolan üç kardeşin adalet arayışı, Müge Anlı'nın televizyon programında sonuçlandı.