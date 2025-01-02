MÜGE ANLI CANLI İZLE- 2 Ocak 2025: Annesinin katilini canlı yayında yakalattı
Müge Anlı, yılın ilk programına hız kesmeden başladı. Günlerdir araştırılan bir cinayetin detayları ortaya çıkarken, 20 yıllık cinayetin sırrı da çözüldü. İşte Müge Anlı 2 Ocak canlı yayın izleme linki. ATV canlı yayın ile Müge Anlı izle!
2024 geride kalırken Müge Anlı İle Tatlı Sert’te onlarca olay çözüme kavuştu. Katiller birer birer ortaya çıktı, zaman zaman kayıplar bulundu ve eşlerinden kaçanlar geri döndü.
Çok sayıda olaya ev sahipliği yapan Müge Anlı, yılın son günlerinde üç kardeşin annesi için araştırmalara başladı. Günler süren bu araştırmalar ise sonuç verdi. T24’ün derlemesine göre annesi 20 yıl önce ortadan kaybolan üç kardeşin adalet arayışı, Müge Anlı'nın televizyon programında sonuçlandı.
Öte yandan kaybolan Nezaket'in kızları Sebile, Nebile ve Habibe, annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurdu.