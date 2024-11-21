Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın linki- 21 Kasım 2024
Sabah kuşaklarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00’da izleyicisiyle buluşuyor. Çeşitli konular, kimi zaman tüyler ürperten olaylarının ele alındığı Müge Anlı, her sabah aynı saatte ATV’de canlı olarak yayınlanıyor. İşte Müge Anlı canlı izleme, ATV canlı yayın izleme linki.
Sabah kuşaklarının en sevilen programlarından Müge Anlı İle Tatlı Sert, her yeni bölümünde dikkat çeken konuları ele alıyor.
Kayıpların bulunmasından cinayetlerin çözülmesine kadar pek çok sırrı açığa çıkaran Müge Anlı, hafta içi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. İşte 21 Kasım ATV Canlı yayın izleme linki, Müge Anlı canlı izleme…
ATV Frekans değerleri şöyle;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)