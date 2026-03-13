Müge Anlı'da aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın cenazesine ulaşıldı! Ahmet Baysal'ı kim öldürdü?

ŞÜPHELİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ailesinin başvurusu üzerine ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 11-12 Mart tarihlerinde konu işlenmiş; Baysal'ın evinin camlarının açık olması, aracının kapı önünde kilitli kalması ve telefonuna ulaşılamaması gibi şüpheli durumlar üzerinde durulmuştu. Ahmet Baysal'ın abisi Ali İhsan Baysal, kardeşinin çevresindeki bazı kişilere borç para verdiğini ve bu paraları geri alamadığı için alacaklılarıyla sorun yaşadığını belirterek olayın bir cinayet olduğunu iddia etmişti.