Müge Anlı'da aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın cenazesine ulaşıldı! Ahmet Baysal'ı kim öldürdü?
Müge Anlı’da günlerdir aranan emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal’dan acı haber geldi. Kayıp olarak aranan Baysal’ın cansız bedeni Bandırma’da sahilde bulundu. Baysal'ın cansız bedeni üzerinde darp izlerine rastlanıldı.
GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU
Emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal, 7 Mart Cumartesi günü Bandırma'daki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştır.
ŞÜPHELİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ
Ailesinin başvurusu üzerine ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 11-12 Mart tarihlerinde konu işlenmiş; Baysal'ın evinin camlarının açık olması, aracının kapı önünde kilitli kalması ve telefonuna ulaşılamaması gibi şüpheli durumlar üzerinde durulmuştu. Ahmet Baysal'ın abisi Ali İhsan Baysal, kardeşinin çevresindeki bazı kişilere borç para verdiğini ve bu paraları geri alamadığı için alacaklılarıyla sorun yaşadığını belirterek olayın bir cinayet olduğunu iddia etmişti.
ARAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ACI HABER GELDİ
Günledir süren arama çalışmalarının ardından, Ahmet Baysal'ın cansız bedeni Bandırma'ya bağlı Sahil Yenice Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Ahmet Baysal'ın cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemelerde Baysal'ın darp edildiği belirtildi.