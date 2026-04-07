Müge Anlı’da aranıyordu! Mehmet Çiftlikci’den acı haber geldi!
İstanbul Şişli'de 3 Nisan 2026 tarihinde aracıyla kaybolan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikçi için ailesi 6 Nisan’da Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Ancak canlı yayından sadece birkaç saat sonra gelen bir ihbar, tüm umutları tüketti. Ne yazık ki Mehmet Çiftlikci’nin cansız bedeni bulundu.
ÜÇ GÜNLÜK ENDİŞELİ BEKLEYİŞ ACI SONLA BİTTİ
İstanbul'da 3 Nisan 2026 tarihinde aracıyla evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Çiftlikçi'nin ailesi, çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta bulmuştu. 3 gündür her yerde aranan Çiftlikçi'den gelen haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
CANSIZ BEDENİ KENDİ ARACINDA BULUNDU
Arama çalışmalarının sürdüğü sırada, Beyoğlu İnönü Mahallesi (Dolapdere) yakınlarında şüpheli bir araç ihbarı yapıldı. Olay yerine giden ekipler, yol kenarına park edilmiş araç içerisinde hareketsiz bir kişiyle karşılaştı. Yapılan incelemede, bu kişinin kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikçi olduğu tespit edildi.
OLAY YERİ: BEYOĞLU DOLAPDERE
Mehmet Çiftlikçi’nin cansız bedenine, saat 12.50 sıralarında ulaşıldı. Aracın içerisinde bulunan Çiftlikçi'nin ölümüyle ilgili bölgeye hemen olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk bulgular dikkatle incelendi.
OĞLU ADETA YIKILDI!
Mehmet Çiftlikçi'nin haberi alır almaz Dolapdere’deki olay yerine koşan oğlu Sefa Çiftlikçi, babasının cansız bedenini o beyaz aracın içinde görünce adeta yıkıldı. Genç adamın feryatları sokakta yankılanırken, çevredeki vatandaşlar ve yakınları onu teselli etmekte çaresiz kaldı. Sefa’nın ağzından dökülen o cümleler, olayın trajedisini iki katına çıkardı. Hıçkırıklara boğulan genç adam, yıllar önce dedesini de benzer bir şekilde kaybettiğini şu sözlerle haykırdı:
"Babası da aynıydı... O da arabasının yanında kalp krizi geçirmişti. Onu da ben bulmuştum, bunu da ben buldum."