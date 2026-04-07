Müge Anlı’da aranıyordu! Mehmet Çiftlikci’den acı haber geldi!

OĞLU ADETA YIKILDI!

Mehmet Çiftlikçi'nin haberi alır almaz Dolapdere’deki olay yerine koşan oğlu Sefa Çiftlikçi, babasının cansız bedenini o beyaz aracın içinde görünce adeta yıkıldı. Genç adamın feryatları sokakta yankılanırken, çevredeki vatandaşlar ve yakınları onu teselli etmekte çaresiz kaldı. Sefa’nın ağzından dökülen o cümleler, olayın trajedisini iki katına çıkardı. Hıçkırıklara boğulan genç adam, yıllar önce dedesini de benzer bir şekilde kaybettiğini şu sözlerle haykırdı:

"Babası da aynıydı... O da arabasının yanında kalp krizi geçirmişti. Onu da ben bulmuştum, bunu da ben buldum."