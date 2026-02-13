Müge Anlı’da itiraf etmişti, mahkemede karısını suçladı: Mehmet’i eşim öldürdü!
Konya’da kaybolan “Nasrettin Hoca” lakaplı Mehmet Tural cinayetinde, cinayeti itiraf eden Kenan Yılmaz ifadesini değiştirip suçlamayı eşine yöneltti.
MEHMET TURAL CİNAYETİ
Konya’da sırra kadem basan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Tural cinayetiyle ilgili Akşehir Adliyesi’nde görülen ilk duruşmada kan donduran iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti işlediğini, cesedi uçurumdan attığını itiraf eden ve yer gösteren tutuklu sanık Kenan Yılmaz, hakim karşısında tüm savunmasını değiştirdi.
"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİ"
Daha önceki ifadesinde Mehmet Tural’ı aralarında çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldürdüğünü kabul eden Yılmaz, mahkemede asıl katilin eşi Gülay olduğunu ileri sürdü. Sanık Yılmaz savunmasında, "Mehmet Tural bana silah çekip eşime yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine eşim çantasından çıkardığı silahla onu vurdu. Eşim, cinayeti üstlenmezsem ailemi öldürmekle beni tehdit etti. Bu yüzden suçu üstlenmek zorunda kaldım" dedi. Ayrıca cinayetten elde edilen paranın eşinin banka hesabına yatırıldığını iddia etti
MAHKEME BAŞKANI'NDAN "İTİRAF" HATIRLATMASI
Kenan Yılmaz’ın bu şaşırtıcı beyanı üzerine mahkeme başkanı, sanığa Müge Anlı programındaki itiraf görüntülerini izletti. Görüntülerde cinayeti nasıl işlediğini ve cesedi nereye attığını detaylarıyla anlatan Yılmaz’ın, mahkemedeki çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan eşi Gülay ise hakkındaki suçlamaları reddederek, "Cinayetten haberim olmadığına yönelik ilk ifadem geçerlidir" şeklinde beyanda bulundu
DOLANDIRICILIK VE “SAHTE İSTİHBARATÇI” PLANI
Dosyadaki bilgilere göre Kenan Yılmaz’ın, Mehmet Tural’a kendisini “istihbaratçı” olarak tanıttığı ve Tural’ın dolandırıldığı parayı geri getirme vaadiyle kendisinden 220 bin TL aldığı belirtilmişti. Tural’ın kaybolmadan önce "Bana bir şey olursa sorumlusu Kenan Yıldız'dır" notu bıraktığı da kaynaklarda yer alan önemli detaylar arasında