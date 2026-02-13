Müge Anlı’da itiraf etmişti, mahkemede karısını suçladı: Mehmet’i eşim öldürdü!

"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİ"

Daha önceki ifadesinde Mehmet Tural’ı aralarında çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldürdüğünü kabul eden Yılmaz, mahkemede asıl katilin eşi Gülay olduğunu ileri sürdü. Sanık Yılmaz savunmasında, "Mehmet Tural bana silah çekip eşime yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine eşim çantasından çıkardığı silahla onu vurdu. Eşim, cinayeti üstlenmezsem ailemi öldürmekle beni tehdit etti. Bu yüzden suçu üstlenmek zorunda kaldım" dedi. Ayrıca cinayetten elde edilen paranın eşinin banka hesabına yatırıldığını iddia etti