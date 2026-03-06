Müge Anlı’da Ramazan Arıkan dosyası: Servetin gölgesinde şüpheli ölüm | Ramazan Arıkan nasıl öldü?

KIZI SUDE’NİN CANLI YAYIN İTİRAFLARI

Ramazan Arıkan’ın kızı Sude, canlı yayında babasının mal varlığının tahmin edilenden çok daha geniş olduğunu belirtti. Sude, babasının mirasla ilgili bazı yönlendirmelerini de aktardı; bu durum aile içinde tartışmaları ve farklı görüşleri gündeme taşıdı. Açıklamalar, kamuoyunda “servet nasıl paylaşılacak?” sorusunun yeniden gündeme gelmesine yol açtı.