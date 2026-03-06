Müge Anlı’da Ramazan Arıkan dosyası: Servetin gölgesinde şüpheli ölüm | Ramazan Arıkan nasıl öldü?
Müteahhit Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümü, miras kavgası ve aile içi sırlarla Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündem oldu.
ANKARA’DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Ankara’da emlak yatırımlarıyla tanınan müteahhit Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025’te eski eşinin evinde yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından yapılan ilk açıklamalar netlik taşımadı. Evdeki koşullar ve olayın gerçekleştiği saat, kamuoyunda “doğal ölüm mü, yoksa planlı bir cinayet mi?” tartışmasını başlattı.
SERVETİN GÖLGESİNDEKİ TRAJEDİ
Arıkan’ın mal varlığı ilk başta 100 milyon TL olarak konuşuldu. Ancak Müge Anlı’da gündeme gelen belgeler, servetin 400 milyon TL’ye kadar çıktığını ortaya koydu. Bu büyük rakam, miras paylaşımı konusunda aile bireyleri arasında sert çatışmalara yol açtı.
MÜGE ANLI DOSYAYI MASAYA YATIRDI
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dosya işlendi. Çelişkili ifadeler, miras tartışmaları ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek gündeme taşındı. Program, olayın perde arkasını aralamaya çalışırken izleyicilerin merakını daha da artırdı.
KIZI SUDE’NİN CANLI YAYIN İTİRAFLARI
Ramazan Arıkan’ın kızı Sude, canlı yayında babasının mal varlığının tahmin edilenden çok daha geniş olduğunu belirtti. Sude, babasının mirasla ilgili bazı yönlendirmelerini de aktardı; bu durum aile içinde tartışmaları ve farklı görüşleri gündeme taşıdı. Açıklamalar, kamuoyunda “servet nasıl paylaşılacak?” sorusunun yeniden gündeme gelmesine yol açtı.