Müge Anlı'da şok gelişme: Kayıp Mekiye Akyel’in eski eşi gözaltına alındı
Siirt’te kaybolan dört çocuk annesi Mekiye Akyel’in dosyasında şok gelişme yaşandı. Müge Anlı’nın programında gündeme gelen iddialar üzerine eski eşi İsa Güç, gözaltına alındı.
ESKİ EŞE GÖZALTI KARARI
Siirt’te 17 ay önce ortadan kaybolan Mekiye Akyel’in dosyasında yeni adımlar atıldı. Yetkililer, Akyel’in eski eşi İsa Güç hakkında gözaltı kararı çıkardı. Güç, Siirt emniyet güçleri tarafından evinde gözaltına alındı. Soruşturma, kayıp kadının akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla yoğun şekilde devam ediyor.
MEKİYE AKYEL'İN KAYBOLUŞU
30 yaşındaki Akyel, Ekim 2024’te eski eşiyle görüşmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, genç kadının kaybolduğu günden bu yana hiçbir iz bırakmadığını, bankacılık, ulaşım ve sağlık kayıtlarında da herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.
MÜGE ANLI'DA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Müge Anlı’nın programında gündeme gelen tanık ifadelerine göre, Akyel’in kaybolduğu gece eski eşinin evinde tandırın tüm gece boyunca yandığı ve olayın ardından tehditler savrulduğu öne sürüldü. Tanıklar, Güç’ün Akyel’e geçmişte şiddet uyguladığını ve korkutucu ifadeler kullandığını iddia etti.