  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Müge Anlı’daki Mekiye Akyel vakasında flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı

Müge Anlı’daki Mekiye Akyel vakasında flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı

Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelmişti. Günlerdir kamuoyunun konuştuğu soruşturmada eski eş, kayınbirader ve bir aile ferdinin daha tutuklanmasıyla süreç yeni bir aşamaya geçti.

Müge Anlı’daki Mekiye Akyel vakasında flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı - Sayfa 1

KAYIP DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME

Siirt’te kaybolduktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan Mekiye Akyel’e ilişkin soruşturmada önemli bir dönemece girildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

1 | 5
Müge Anlı’daki Mekiye Akyel vakasında flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı - Sayfa 2

ESKİ EŞ VE AİLE BİREYLERİ CEZAEVİNDE

Akyel’in eski eşi, kayınbiraderi ve kayınpederi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme” şüphesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

2 | 5
Müge Anlı’daki Mekiye Akyel vakasında flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı - Sayfa 3

KAYIP VAKASI CİNAYET ŞÜPHESİNE DÖNÜŞTÜ

Başlangıçta kayıp olarak değerlendirilen olay, soruşturma sürecinde elde edilen bulgular ve çelişkili ifadeler doğrultusunda farklı bir boyut kazandı. Tanık beyanları ve teknik incelemeler sonrasında dosyanın seyri değişti.

3 | 5
Müge Anlı’daki Mekiye Akyel vakasında flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı - Sayfa 4

AİLE İÇİ GERİLİMLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında aile içi anlaşmazlıklar ve geçmişe dayanan husumet iddiaları da incelendi. Kaybolma gecesine ilişkin detaylar ve ifade farklılıkları güvenlik birimlerinin dikkatini çekti.

4 | 5