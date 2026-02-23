Müge Anlı’daki Mekiye Akyel vakasında flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelmişti. Günlerdir kamuoyunun konuştuğu soruşturmada eski eş, kayınbirader ve bir aile ferdinin daha tutuklanmasıyla süreç yeni bir aşamaya geçti.
KAYIP DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME
Siirt’te kaybolduktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan Mekiye Akyel’e ilişkin soruşturmada önemli bir dönemece girildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.
ESKİ EŞ VE AİLE BİREYLERİ CEZAEVİNDE
Akyel’in eski eşi, kayınbiraderi ve kayınpederi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme” şüphesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.
KAYIP VAKASI CİNAYET ŞÜPHESİNE DÖNÜŞTÜ
Başlangıçta kayıp olarak değerlendirilen olay, soruşturma sürecinde elde edilen bulgular ve çelişkili ifadeler doğrultusunda farklı bir boyut kazandı. Tanık beyanları ve teknik incelemeler sonrasında dosyanın seyri değişti.