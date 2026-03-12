Müge Anlı'daki Ramazan Arıkan dosyasında çarpıcı gelişme: Oğlu Batuhan ve Mustafa tutuklandı!

RAMAZAN ARIKAN NASIL ÖLDÜ?

Ramazan Arıkan’ın ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çevresinden gelen bilgiler ve ortaya çıkan görüntüler, olayın sıradan bir sağlık sorunu olmadığını düşündürdü. Müge Anlı’da gündeme gelen iddialara göre Arıkan’ın zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Arıkan’ın ölümünde zehirlenme ihtimalinin öne çıkması, dosyayı sıradan bir miras kavgası olmaktan çıkardı. Bu iddia, hem adli makamların hem de kamuoyunun dikkatini daha da yoğunlaştırdı.