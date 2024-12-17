Müge Anlı’dan ‘Çağla Şikel’ açıklaması! Günler sonra canlı yayında sessizliğini bozdu
Geçtiğimiz günlerde Panten Altın Kelebek Ödülü’nde açıklamalarıyla dikkat çeken Müge Anlı, Çağla Şikel konusundaki sessizliğini bozdu. Anlı, kendi sunduğu programında konuya açıklık getirdi.
Panten Altın Kelebek Ödülleri her yıl düzenlenirken, etkinliğe yüzlerce ünlü isim katılım sağlıyor. Daha önce Müge Anlı bu etkinlik kapsamında ödüle layık görülmüş, fakat katılım sağlamamıştı.
2024 Altın Kelebek Ödülü’nde ise Anlı tekrar ödüle layık görüldü ve bu kez ödülün almak için etkinliğe geldi. Daha önce Çağla Şikel’in Müge Anlı için sözleri gündem olurken, 2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ise Müge Anlı’da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
‘’Ben daha önce defalarca Altın Kelebek Ödülü'nün sahibi oldum. Hem kelebek okurları hem de jüri üyelerinin teveccühü ile...Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de olduğu değerli dostlarımın, 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onure edici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum değerli dostlarıma.’’