Müge Anlı’dan ‘Çağla Şikel’ açıklaması! Günler sonra canlı yayında sessizliğini bozdu

‘’Ben daha önce defalarca Altın Kelebek Ödülü'nün sahibi oldum. Hem kelebek okurları hem de jüri üyelerinin teveccühü ile...Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de olduğu değerli dostlarımın, 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onure edici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum değerli dostlarıma.’’