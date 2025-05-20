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  4. Muğla Fethiye’ye benziyor * Uzaktan çalışanlar ve emeklilerin uğrak adresi oldu.

Muğla Fethiye’ye benziyor * Uzaktan çalışanlar ve emeklilerin uğrak adresi oldu.

Ege Bölgesi’nin incisi olan Muğla Fethiye fiyat pahalılığıyla eleştirilirken benzeri Balıkesir’in ilçesi emekliler ve uzaktan çalışanların uğrak noktası oluyor.

Muğla Fethiye’ye benziyor * Uzaktan çalışanlar ve emeklilerin uğrak adresi oldu. - Sayfa 1

Her geçen gün göç eden vatandaşların sayısı artıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden imkanı olanlar göç ediyor.

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Muğla Fethiye’ye benziyor * Uzaktan çalışanlar ve emeklilerin uğrak adresi oldu. - Sayfa 2

Göç alan yoğun bölgeler arasında ise Muğla, Aydın, Antalya gibi şehirler oluyor. Bu bölgelere ekonomisi yetmeyenler ise Balıkesir ve Çanakkale’nin incisi olan ilçeleri tercih ediyor.

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Muğla Fethiye’ye benziyor * Uzaktan çalışanlar ve emeklilerin uğrak adresi oldu. - Sayfa 3

FETHİYE’DEN FARKI YOK AMA DAHA UCUZ

Görünürde Fethiye kadar pahalı olmayan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi artık yeni göç akınlarının hedefi oluyor.

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Muğla Fethiye’ye benziyor * Uzaktan çalışanlar ve emeklilerin uğrak adresi oldu. - Sayfa 4

AYVALIK VE CUNDA ADASI (BALIKESİR)

Taş sokaklar, zeytinlikler ve nostaljik atmosfer. Fethiye kadar sıcak olmasa da, huzur ve tarih arayanlar için uygun.

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