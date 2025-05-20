Muğla Fethiye’ye benziyor * Uzaktan çalışanlar ve emeklilerin uğrak adresi oldu.
Ege Bölgesi’nin incisi olan Muğla Fethiye fiyat pahalılığıyla eleştirilirken benzeri Balıkesir’in ilçesi emekliler ve uzaktan çalışanların uğrak noktası oluyor.
Her geçen gün göç eden vatandaşların sayısı artıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden imkanı olanlar göç ediyor.
Göç alan yoğun bölgeler arasında ise Muğla, Aydın, Antalya gibi şehirler oluyor. Bu bölgelere ekonomisi yetmeyenler ise Balıkesir ve Çanakkale’nin incisi olan ilçeleri tercih ediyor.
FETHİYE’DEN FARKI YOK AMA DAHA UCUZ
Görünürde Fethiye kadar pahalı olmayan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi artık yeni göç akınlarının hedefi oluyor.