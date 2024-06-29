Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerinde görev alabilecek muhasebe meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar. Peki, muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü kaç yıllıktır? Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü nedir?
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü; muhasebe ve finans bölümlerinde görev alabilecek, finansal tabloların analizini yapabilen, muhasebe ve vergi uygulamalarını kavrayabilecek yeteneklere sahip meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü kaç yıllıktır?
Muhasebe ve vergi uygulamaları, 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür.
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde hangi dersler okutulur?
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Muhasebe ve hukuk
İktisada giriş
Bireyler arası iletişim
Genel muhasebe
İş ve sosyal güvenlik hukuku