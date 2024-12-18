Musluk sularını kaynatmak gerçekten de mikrobu öldürüyor mu? Yıllardır merak ediliyordu, meğer…
İçtiğimiz musluk sularını kaynatmak gerçekten de mikrobunu öldürüyor mü? Bilim insanlarından kafa karıştıran soruya yıllar sonra yanıt!
Musluk suları veya diğer bir tanımla içme suları dünya çapında milyonlarca kişi tarafından içiliyor. Bazı bölgelerde tertemiz olarak içilen bu sular, bazı bölgelerde ise hem tadı hem de rengi bakımından endişe verebiliyor. Peki mikropları öldürmek için kullanılan kaynatma formülü gerçekten de işe yarıyor mu?
İnsanlar son 10 yılda musluk suyu yerine artık hazır sulara geçiş yapmaya başladı. Bunun sebebi ise bazı bölgelerde halen suların mikroplardan arındırılmaması ve ağza gelen kötü tad…
Dünya çapında uzun süredir tartışılan bu konu, bilim insanlarının da araştırmasına tabii tutuldu. İçme suyu olarak çeşme suyu tercih eden, hatta bunu daha temiz hale getirmek için kaynatma yöntemini kullanananlar için önemli bir çalışma raporu yayımlandı. Peki musluk suyunu kaynatmak gerçekten de onu mikroplardan arındırabiliyor mu?
Dünya’da gelişmiş ülkeler içme suyu konusunda çok hassas. Nitekim ABD, dünyanın en iyi musluk suyuna sahip ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye’nin de son 10 yılda musluk suları için çeşitli çalışmalar yapılmış, bazı bölgelere yeni su boruları yerleştirilmişti. Ancak İstanbul, İzmir ve pek çok ilimizde halen vatandaşlar musluk suyuna güvenmeyerek ‘hazır su’ almayı tercih ediyor. Bunun yanında bazı insanlar ise musluk sularını kaynatarak mikropları öldürmeye çalışıyor. Peki durum gerçekten de öyle mi oluyor?