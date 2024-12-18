Musluk sularını kaynatmak gerçekten de mikrobu öldürüyor mu? Yıllardır merak ediliyordu, meğer…

Dünya’da gelişmiş ülkeler içme suyu konusunda çok hassas. Nitekim ABD, dünyanın en iyi musluk suyuna sahip ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye’nin de son 10 yılda musluk suları için çeşitli çalışmalar yapılmış, bazı bölgelere yeni su boruları yerleştirilmişti. Ancak İstanbul, İzmir ve pek çok ilimizde halen vatandaşlar musluk suyuna güvenmeyerek ‘hazır su’ almayı tercih ediyor. Bunun yanında bazı insanlar ise musluk sularını kaynatarak mikropları öldürmeye çalışıyor. Peki durum gerçekten de öyle mi oluyor?