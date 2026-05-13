Mutfakta şifa niyetine zehir tüketmeyin: İşte besinlerin doğru kullanım rehberi

BROKOLİYİ HAŞLAMAYIN BUHARDA PİŞİRİN

Brokoli, kansere karşı koruyucu olan sülforafan bileşiğiyle tanınır ancak bu mucizevi madde ısıya karşı oldukça hassastır. Brokoliyi suda haşladığınızda, içindeki suda çözünen vitaminler ve enzimler doğrudan haşlama suyuna geçer ve genellikle bu su döküldüğü için faydası kaybolur. Bunun yerine brokoliyi sadece 3-4 dakika buharda pişirmek, rengini ve besin değerini korumasını sağlar. Eğer çiğ tüketmeyi sevmiyorsanız, hafif diri bırakarak pişirmek içindeki enzimlerin aktif kalmasına yardımcı olur. Üzerine ekleyeceğiniz bir miktar hardal tozu ise sülforafan emilimini daha da artıracaktır.