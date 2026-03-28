Mutfaktaki doğal ilaç: Sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir?

ALİSİN MADDESİYLE KANSERE KARŞI DEV SAVUNMA

Sarımsağın içinde bulunan ve ona o keskin kokusunu veren alisin maddesi, aslında bir sağlık bombasıdır. Bu madde, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin mutasyona uğramasını engellemeye yardımcı olur. Özellikle mide ve bağırsak kanseri riskini azalttığına dair pek çok çalışma literatürde yer almaktadır. Hücre yenilenmesini hızlandıran sarımsak, yaşlanma karşıtı etkileriyle de dikkat çeken bir besindir. Vücuttaki iltihabı söküp atan bu doğal içerik, kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatabilir. Her gün çiğ olarak tüketilen bir miktar sarımsak, uzun vadede sağlığınız için yapabileceğiniz en büyük yatırımdır.