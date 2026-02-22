Mutlaka ziyaret edilmesi 13 cami! Fotoğrafçıların uğrak adresi oldu. Mimarisi, tarihi, manzarası
Asırlar önce inşa edilmesine rağmen tarihi dokusu, mimari yapısı ve konumu gibi detaylarıyla hayranlık uyandıran 13 cami yerli turist çekiyor.
Yüzyıllara meydan okuyan mimari dehanın eseri olan bu yapılar, kentin yedi tepesinden boğazın serin sularına kadar her noktada eşsiz bir zarafet sergiliyor.
Göğe yükselen zarif minareler ve devasa kubbeler, sadece ibadet merkezi değil, aynı zamanda taşın, çininin ve ışığın sanata dönüştüğü birer açık hava müzesi niteliği taşıyor.
Haliç’in altın yansımasında parıldayan klasik hatlar ile sahil boyundaki barok dokunuşlar, ziyaretçilerine tarihin farklı dönemleri arasında görsel bir yolculuk vaat ediyor.