Mutluluğun reçetesi mutfağınızda saklı: Ruh halinizi iyileştiren mucizevi besinler

MUTLULUK HORMONUNUN DOĞAL KAYNAĞI BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata içeriğindeki yüksek kakao oranı sayesinde beyindeki serotonin ve endorfin seviyelerini hızla yükseltir. Polifenoller ve flavonoidler gibi antioksidanlar açısından zengin olması stres hormonlarını baskılamaya yardımcı olur. Küçük bir parça tüketmek bile kan akışını hızlandırarak anlık bir neşe ve enerji hissi yaratır. Ancak bu noktada şeker oranı düşük olan yüzde yetmiş ve üzeri kakaolu seçenekleri tercih etmek gerekir. Çikolatanın kokusu bile beynin ödül merkezini uyararak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.