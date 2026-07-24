Muzdan bile güçlü potasyum deposu çıktı: Patates hakkındaki o gerçekler şaşırttı!

MUZDAN DAHA GÜÇLÜ BİR POTASYUM DEPOSU

Kalp ve damar sağlığı denildiğinde akla ilk gelen minerallerden biri olan potasyum, patateste tahmin edilenden çok daha yüksek oranda bulunur. Hatta bir adet orta boy fırınlanmış patates, potasyum oranıyla nam salmış muzdan çok daha fazla bu minerali içerir. Vücuttaki sıvı dengesini kuran potasyum, yüksek tansiyonu düşürerek ani kalp krizi ve felç riskini minimize etmede hayati bir rol üstlenir.