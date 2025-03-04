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  4. Muzlar bu yöntemle 15 gün daha taze kalıyor. Sırrını kimse bilmiyor, tek bir malzeme yetiyor

Muzlar bu yöntemle 15 gün daha taze kalıyor. Sırrını kimse bilmiyor, tek bir malzeme yetiyor

Kısa sürede bozulan ve yenilemez duruma gelen muzlar, basit bir yöntemle hem taze kalıyor hem de lezzetini kaybetmiyor. Bu basit formülü neredeyse kimse bilmiyor.

Muzlar bu yöntemle 15 gün daha taze kalıyor. Sırrını kimse bilmiyor, tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 1

Sofraların en sevilen meyvelerinden biri olan muz, hem vitamin deposu hem de çok lezzetli. B6 vitaminiyle sinir sistemi ve bağışıklığı dengeleyen bu meyve, hem sporcular hem de normal bireyler tarafından sıkça tüketiliyor. 

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Muzlar bu yöntemle 15 gün daha taze kalıyor. Sırrını kimse bilmiyor, tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 2

Muzları lezzetli tüketmek için genelde satın aldıktan kısa süre içinde tüketmek gerekiyor. Eğer uzun süre beklerse kahverengi bir renk alarak yavaş yavaş bozulmaya başlar. Nitekim bir süre bekletilen muz da iyi bir lezzet verir, ancak bu kimi zaman bozularak ekşiyebilir.

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Muzlar bu yöntemle 15 gün daha taze kalıyor. Sırrını kimse bilmiyor, tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 3

Uzmanlar, muzların taze kalması için püf noktaları paylaştı; basit bir formül, 15 güne kadar taze kalmasını sağlıyor.

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Muzlar bu yöntemle 15 gün daha taze kalıyor. Sırrını kimse bilmiyor, tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 4

Genelde tüketiciler muzların daha uzun süre taze kalabilmesi için streç filme sarıyor. Bu iyi bir çözüm olsa da, kimsenin bilmediği başka bir yöntem daha var. Öyle ki streç filme kıyasla muzlar daha uzun süre dayanabiliyor.

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