Muzlar bu yöntemle 15 gün daha taze kalıyor. Sırrını kimse bilmiyor, tek bir malzeme yetiyor
Kısa sürede bozulan ve yenilemez duruma gelen muzlar, basit bir yöntemle hem taze kalıyor hem de lezzetini kaybetmiyor. Bu basit formülü neredeyse kimse bilmiyor.
Sofraların en sevilen meyvelerinden biri olan muz, hem vitamin deposu hem de çok lezzetli. B6 vitaminiyle sinir sistemi ve bağışıklığı dengeleyen bu meyve, hem sporcular hem de normal bireyler tarafından sıkça tüketiliyor.
Muzları lezzetli tüketmek için genelde satın aldıktan kısa süre içinde tüketmek gerekiyor. Eğer uzun süre beklerse kahverengi bir renk alarak yavaş yavaş bozulmaya başlar. Nitekim bir süre bekletilen muz da iyi bir lezzet verir, ancak bu kimi zaman bozularak ekşiyebilir.
Uzmanlar, muzların taze kalması için püf noktaları paylaştı; basit bir formül, 15 güne kadar taze kalmasını sağlıyor.