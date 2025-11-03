  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Muzlar bu yöntemle 3 aya kadar taze kalıyor, lezzeti asla bozulmuyor

Muzlar bu yöntemle 3 aya kadar taze kalıyor, lezzeti asla bozulmuyor

Lezzeti ve faydalarıyla tüm dünyanın severek tükettiği muz, yanlış muhafaza edildiğinde günler içinde bozulup kararabiliyor. Ancak basit bir yöntemle muzları 3 aya kadar taze tutmak mümkün.

Muzlar bu yöntemle 3 aya kadar taze kalıyor, lezzeti asla bozulmuyor - Sayfa 1

Tüm dünyanın severek tükettiği meyvelerden muz, hem lezzeti hem de faydasıyla herkesin sevdiği gıdalar arasında. Ancak muz, diğer meyvelere kıyasla iyi muhafaza edilmezse birkaç gün içinde bozulup, yenilemez hale gelebilir.

1 | 7
Muzlar bu yöntemle 3 aya kadar taze kalıyor, lezzeti asla bozulmuyor - Sayfa 2

Neyse ki muzları taze tutmanın çok basit püf noktaları var. Biraz zaman alsa da bu etkili yöntemle muzları 3 aya kadar taze tutabilirsiniz.

2 | 7
Muzlar bu yöntemle 3 aya kadar taze kalıyor, lezzeti asla bozulmuyor - Sayfa 3

Gıda israfını azaltmayı hedefleyen WRAP (Atık ve Kaynaklar Eylem Programı) tarafından paylaşılan bilgiye göre, muzlar hava geçirmez bir torbada veya kapta dondurulduğunda aylarca tazeliğini koruyabiliyor.

3 | 7
Muzlar bu yöntemle 3 aya kadar taze kalıyor, lezzeti asla bozulmuyor - Sayfa 4

Peki muzları nasıl 3 aya kadar taze tutabiliriz?

4 | 7