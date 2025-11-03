Muzlar bu yöntemle 3 aya kadar taze kalıyor, lezzeti asla bozulmuyor
Lezzeti ve faydalarıyla tüm dünyanın severek tükettiği muz, yanlış muhafaza edildiğinde günler içinde bozulup kararabiliyor. Ancak basit bir yöntemle muzları 3 aya kadar taze tutmak mümkün.
Tüm dünyanın severek tükettiği meyvelerden muz, hem lezzeti hem de faydasıyla herkesin sevdiği gıdalar arasında. Ancak muz, diğer meyvelere kıyasla iyi muhafaza edilmezse birkaç gün içinde bozulup, yenilemez hale gelebilir.
Neyse ki muzları taze tutmanın çok basit püf noktaları var. Biraz zaman alsa da bu etkili yöntemle muzları 3 aya kadar taze tutabilirsiniz.
Gıda israfını azaltmayı hedefleyen WRAP (Atık ve Kaynaklar Eylem Programı) tarafından paylaşılan bilgiye göre, muzlar hava geçirmez bir torbada veya kapta dondurulduğunda aylarca tazeliğini koruyabiliyor.