Nagehan Alçı’dan, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’ya göndermeli tebrik; herkes o fotoğrafı konuşuyor

21 Eylül’de bir kez daha evlilik yoluna giren Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez de pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile evlendi. Fenerbahçe başkanlık seçimi ile aynı günde düğün yapan Kütahyalı’nın birçok espirili paylaşımları da oldu.