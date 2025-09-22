Nagehan Alçı’dan, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’ya göndermeli tebrik; herkes o fotoğrafı konuşuyor
Gazeteci Nagehan Alçı, bir kez daha evlilik yapan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı için göndermeli tebrik mesajı paylaştı. Alçı’nın paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı.
2010’da dünya evine giren gazeteci Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 2023 yılı içerisinde ilişkilerine son noktayı koydu. Çiftin ayrılma kararı magazin dünyasında da çok fazla konuşuldu.
21 Eylül’de bir kez daha evlilik yoluna giren Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez de pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile evlendi. Fenerbahçe başkanlık seçimi ile aynı günde düğün yapan Kütahyalı’nın birçok espirili paylaşımları da oldu.
Boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez dünyaevine girdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.