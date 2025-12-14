NASA alarm verdi: 314 bin km kaldi! '2025 XF1' adlı asteroid saatte 13 bin km hızla yaklaşıyor

Her yıl çok sayıda asteroid gezegenimize yakın veya uzaktan geçiyor. Bu yıl en çok konuşulan cisimlerden biri 3I/ATLAS idi. NASA ve bilim insanları, derin çalışmalar sonucunda bu cismi; Güneş Sistemi dışından gelen yıldızlararası bir kuyrukluyıldız olarak doğruladı.