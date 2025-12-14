NASA alarm verdi: 314 bin km kaldi! '2025 XF1' adlı asteroid saatte 13 bin km hızla yaklaşıyor
Her yıl çok sayıda asteroid gezegenimize yakın veya uzaktan geçiyor. NASA, gelişmiş teknolojileriyle bunları anbean takip ederken, yaklaşan bir asteroid hakkında uyarı yayınladı.
Her yıl çok sayıda asteroid gezegenimize yakın veya uzaktan geçiyor. Bu yıl en çok konuşulan cisimlerden biri 3I/ATLAS idi. NASA ve bilim insanları, derin çalışmalar sonucunda bu cismi; Güneş Sistemi dışından gelen yıldızlararası bir kuyrukluyıldız olarak doğruladı.
Şimdi ise gözler “2025 XF1” adı verilen asteroide çevrildi. Otobüs büyüklüğündeki bu cisim, NASA’yı harekete geçirdi.
NASA’nın Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi (CNEOS), yaklaşık 12,5 metre çapında olduğu tahmin edilen “2025 XF1” isimli gök cismini izlemeye başladı. Merkezin verilerine göre asteroid cumartesi günü Dünya’ya 195 bin mil (yaklaşık 314 bin kilometre) mesafeye kadar yaklaşacak. Bu arada nesnenin Dünya’ya yaklaşırken saatte yaklaşık 13 bin kilometre hızla ilerlediği bildirildi.