NASA’dan bir ilk: 402.000 km’den Twitch yayını yapılacak
NASA, iki kıdemli astronotu Don Pettit ve Matt Dominick ile Twitch’den canlı yayın yapacak. Yayının detayları ve tarih-saati de belli oldu. Merak edilenleri sorabileceksiniz.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli iki kıdemli astronot Don Pettit ve Matt Dominick, görev yaptıkları ISS’den ilk kez Twitch yayını yapacak.
NASA’nın resmi internet sayfasından yayımladığı blog yazısında, böyle bir yayının ilk kez gerçekleşeceğini, meraklı kişilerin uzayda olup bitenlerden daha sık haberdar olabileceklerini belirtti.
402.000 kilometre uzaklıkta konuşlandırılan ISS’te görev yapan astronotlar, halihazırda çektiği uzay fotoğraflarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.