  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. NASA’dan bir ilk: 402.000 km’den Twitch yayını yapılacak

NASA’dan bir ilk: 402.000 km’den Twitch yayını yapılacak

NASA, iki kıdemli astronotu Don Pettit ve Matt Dominick ile Twitch’den canlı yayın yapacak. Yayının detayları ve tarih-saati de belli oldu. Merak edilenleri sorabileceksiniz.

NASA’dan bir ilk: 402.000 km’den Twitch yayını yapılacak - Sayfa 1

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli iki kıdemli astronot Don Pettit ve Matt Dominick, görev yaptıkları ISS’den ilk kez Twitch yayını yapacak. 

1 | 8
NASA’dan bir ilk: 402.000 km’den Twitch yayını yapılacak - Sayfa 2

NASA’nın resmi internet sayfasından yayımladığı blog yazısında, böyle bir yayının ilk kez gerçekleşeceğini, meraklı kişilerin uzayda olup bitenlerden daha sık haberdar olabileceklerini belirtti. 

2 | 8
NASA’dan bir ilk: 402.000 km’den Twitch yayını yapılacak - Sayfa 3

402.000 kilometre uzaklıkta konuşlandırılan ISS’te görev yapan astronotlar, halihazırda çektiği uzay fotoğraflarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

3 | 8
NASA’dan bir ilk: 402.000 km’den Twitch yayını yapılacak - Sayfa 4

TWITCH YAYINI 12 ŞUBAT’TA OLACAK

4 | 8