National Geographic Türkiye'nin en iyi 10 antik kentini seçti: En eski tapınağından surlara...
Dünyanın en büyük kâr amacı gütmeyen bilim ve eğitim kurumlarından biri olan National Geographic, Türkiye’nin en iyi 10 antik kentini seçti.
Dünyanın en eski tapınağından 1.500 yıllık surlara kadar uzanan, Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne seren bu liste, tarih ve kültür meraklıları için adeta bir rehber niteliğinde. National Geographic'in hazırladığı "Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 10 antik yer" listesi, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan en etkileyici durakları bir araya getiriyor. Peki bu listede hangi antik kentler ve yapılar yer alıyor ve neden bu kadar önemliler?
EFES: ROMA'DAN HRİSTİYANLIĞA UZANAN MİRAS
İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, Roma döneminden kalma görkemli tiyatrosu, Celsus Kütüphanesi ve antik yapılarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarihi MÖ 10. yüzyıla kadar uzanan kent, erken Hristiyanlık tarihi açısından da büyük önem taşıyor. Aziz Pavlus'un bir dönem yaşadığı Efes, İncil'in Vahiy Kitabı'nda adı geçen kutsal kentlerden biri.
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ: KAYALARIN İÇİNE OYULAN TARİH
Peri bacaları ve sıra dışı kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya, Erken Hristiyanlık döneminin önemli merkezlerinden biriydi. Bölgede, geçmişi 4. yüzyıla kadar uzanan çok sayıda kilise bulunuyor. Göreme Açık Hava Müzesi ise Bizans döneminde volkanik kayaların oyulmasıyla yapılan kiliseleri ve günümüze kadar titizlikle korunmuş canlı freskleriyle dikkat çekiyor.
NEMRUT DAĞI: GÖKYÜZÜNE UZANAN DEV HEYKELLER
Adıyaman'da 2 bin 134 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı, Kommagene Kralı Antiochos'un yaptırdığı dev taş heykelleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık iki bin yıldır ayakta kalan kral, tanrı, kartal ve aslan heykelleri, özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzarayla Türkiye'nin en etkileyici arkeolojik alanları arasında gösteriliyor.