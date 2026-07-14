National Geographic Türkiye'nin en iyi 10 antik kentini seçti: En eski tapınağından surlara...

Dünyanın en eski tapınağından 1.500 yıllık surlara kadar uzanan, Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne seren bu liste, tarih ve kültür meraklıları için adeta bir rehber niteliğinde. National Geographic'in hazırladığı "Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 10 antik yer" listesi, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan en etkileyici durakları bir araya getiriyor. Peki bu listede hangi antik kentler ve yapılar yer alıyor ve neden bu kadar önemliler?