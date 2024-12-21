Ne antep fıstığı ne de fındık: Bu kuruyemişler hem kollajen üretiyor hem de kan şekerini düzenliyor.

Vücudun mutlaka kolejene ihtiyacı vardır. Zira bu birçok amaca hizmet ediyor. Protein deposu olan kolejen, diğer birçok faydalı uygulamasının yanı sıra deriden kan damarlarına, eklemlerden kemiklere kadar dokuların korunması ve sıkılaşmasında önemli rol oynuyor.