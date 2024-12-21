Ne antep fıstığı ne de fındık: Bu kuruyemişler hem kollajen üretiyor hem de kan şekerini düzenliyor.
Kuruyemişlerin her birinin sağlık açısından önemli etkileri bulunuyor. Her ne kadar fındık ve fıstık önemli bir rol oynasa da, uzmanlara göre kollajen ve kan şekerini düzenleyen başka kuruyemişler de var.
Sağlıklı yaşam ve diyet terimlerinden birini duyduysanız, kuruyemişin önemine de mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Hem düzenli kilo vermede hem de sağlık açısından önemli etkileriyle ön plana çıkan kuruyemişler, her gün milyonlarca kişi tarafından tüketiliyor.
Fındık, fıstık, kaju, kabak çekirdeği ve daha birçok kuruyemiş sağlıklı beslenmede önemli rol üstleniyor. Her birinin saymakla bitmeyen faydası bulunurken, uzmanlar mutlaka tüketilmesi gereken 3 kuruyemişi sıraladı.
Vücudun mutlaka kolejene ihtiyacı vardır. Zira bu birçok amaca hizmet ediyor. Protein deposu olan kolejen, diğer birçok faydalı uygulamasının yanı sıra deriden kan damarlarına, eklemlerden kemiklere kadar dokuların korunması ve sıkılaşmasında önemli rol oynuyor.