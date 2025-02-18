Ne bayat ekmek, ne karbonat! Bu köfte sönmüyor; Yalnızca 1 adet ekleyip yoğurun

İŞTE O MALZEME: YUMURTA AKI

Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Yumurta ise köftenin şahane bir kıvamda olmasını sağlar. O tüm malzemelerin birbirinin içerisine tam olarak girdiği köftelerin sırrı içlerinde yumurta olması. Daha çok kızartma yapmak istediğiniz tariflerde yumurta kullanmanızı öneririz daha az yağ çekecektir ve daha lezzetli olacaktır.