Ne bayat ekmek, ne karbonat! Bu köfte sönmüyor; Yalnızca 1 adet ekleyip yoğurun
Bu ürün, köftenin tadını arttırırken ayrıca hacmini de kusursuzlaştırıyor. Dolayısıyla her ısırıkta ağızda dağılan, lezzetli ve kıvamlı köfteleri hazırlamak mümkün oluyor.
Şayet siz de kendi mutfağınızda köftelerinizin tadını ve kıvamını en iyi seviyeye getirmek istiyorsanız, puf puf kabaran anne köftesi için bu özel ürünü kullanmalısınız.
Anne köftesinin benzersiz tadını yediden yetmişe herkes bilir. Fakat bazen iç harcının yeteri kadar lezzetli olmaması ya da köftelerde kıvamının yakalanamaması gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Neyse ki üzülmeyin, puf puf bir anne köftesi için ilave edilebilecek özel bir ürün bu noktada devreye giriyor.
Anne köftesinin lezzetini farklı çeşiteri yakalayamıyor. İç harcını tatlandırırak hazırlanan köfteler bazı zamanlarda kuru ya da sönük kalabiliyor. Bu durumu önleyebilecek ve büsbütün bir anne köftesi için ilave etmeniz gereken bir ürün bulunuyor. Bu malzeme sayesinde köfteler asla sönmüyor ve puf puf oluyor. İşte o malzeme.
İŞTE O MALZEME: YUMURTA AKI
Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Yumurta ise köftenin şahane bir kıvamda olmasını sağlar. O tüm malzemelerin birbirinin içerisine tam olarak girdiği köftelerin sırrı içlerinde yumurta olması. Daha çok kızartma yapmak istediğiniz tariflerde yumurta kullanmanızı öneririz daha az yağ çekecektir ve daha lezzetli olacaktır.