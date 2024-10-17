  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor

Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor

Bilinenin aksine en faydalı kuruyemişin ceviz ve fındık olmadığı ortaya çıktı

Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor - Sayfa 1

Kuruyemişler insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Sindirim sistemini besleyerek kabızlığı önleyen, kan yapıcı özelliği bulunan ve beyni çalıştıran kuruyemiş türleri de mevcut.

1 | 7
Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor - Sayfa 2

Bu noktada en faydalı kuruyemiş hep tartışılıyordu. Ceviz ve fındığın en faydalı olduğu düşünülürken kuruyemişçi Ahmet Haşim çarpıcı bir bilgi paylaştı. 

2 | 7
Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor - Sayfa 3

Kapalıçarşı’da 45 yıldır bu işi yapan Haşim en faydalı kuruyemişin badem olduğunu söyledi.

3 | 7
Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor - Sayfa 4

KURU ÜZÜM

sozcu.com.tr’de de konuya ilişkin faydalı bir içerik paylaşıldı. Neuchâtel Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Japonya'da yaşayan insanların çok daha güçlü hafızalara sahip olmasının bir gerekçesi de beslenme alışkanlıkları olarak belirtilirken, Asya'daki toplulukların rutin diyetlerinin arasında bol bol kurutulmuş meyvelerin bulunduğu aktarıldı.

4 | 7