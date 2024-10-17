Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor
Bilinenin aksine en faydalı kuruyemişin ceviz ve fındık olmadığı ortaya çıktı
Kuruyemişler insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Sindirim sistemini besleyerek kabızlığı önleyen, kan yapıcı özelliği bulunan ve beyni çalıştıran kuruyemiş türleri de mevcut.
Bu noktada en faydalı kuruyemiş hep tartışılıyordu. Ceviz ve fındığın en faydalı olduğu düşünülürken kuruyemişçi Ahmet Haşim çarpıcı bir bilgi paylaştı.
Kapalıçarşı’da 45 yıldır bu işi yapan Haşim en faydalı kuruyemişin badem olduğunu söyledi.
KURU ÜZÜM
sozcu.com.tr’de de konuya ilişkin faydalı bir içerik paylaşıldı. Neuchâtel Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Japonya'da yaşayan insanların çok daha güçlü hafızalara sahip olmasının bir gerekçesi de beslenme alışkanlıkları olarak belirtilirken, Asya'daki toplulukların rutin diyetlerinin arasında bol bol kurutulmuş meyvelerin bulunduğu aktarıldı.