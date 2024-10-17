Ne ceviz ne de fındık : en faydalı kuruyemiş buymuş. Cildi tazeliyor

KURU ÜZÜM

sozcu.com.tr’de de konuya ilişkin faydalı bir içerik paylaşıldı. Neuchâtel Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Japonya'da yaşayan insanların çok daha güçlü hafızalara sahip olmasının bir gerekçesi de beslenme alışkanlıkları olarak belirtilirken, Asya'daki toplulukların rutin diyetlerinin arasında bol bol kurutulmuş meyvelerin bulunduğu aktarıldı.