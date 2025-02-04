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  4. Ne kabartma tozu ne de süt. Asla sönmeyen kekin püf noktası; Yastık gibi kabarıyor

Ne kabartma tozu ne de süt. Asla sönmeyen kekin püf noktası; Yastık gibi kabarıyor

Kek pişirirken sönmesini önlemek ve yastık gibi kabarmasını sağlamak için bilmeniz gereken tüyo

Ne kabartma tozu ne de süt. Asla sönmeyen kekin püf noktası; Yastık gibi kabarıyor - Sayfa 1

Çay ve kahve yanlarına indirilen kekler afiyetle tüketiliyor. Türk mutfağında geniş yeri bulunan kekler; limonlu, çikolatalı, havuçlu, tarçınlı derken çok sayıda çeşitle hazırlanıyor.

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Ne kabartma tozu ne de süt. Asla sönmeyen kekin püf noktası; Yastık gibi kabarıyor - Sayfa 2

Dünyaca en puf keklerin mucidi olan Tayvan’da hazırlanan Castelle kekin sırrı çok çırpmak olarak biliniyor.

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Ne kabartma tozu ne de süt. Asla sönmeyen kekin püf noktası; Yastık gibi kabarıyor - Sayfa 3

KABARAN KEKLERİN SIRRI

Keki kabartmak için uygulamanız gereken en önemli püf nokta sürekli çırpmaktır. Keki hazırlarken yumurta ve şekeri olabildiğince fazla çırpmalısınız.

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Ne kabartma tozu ne de süt. Asla sönmeyen kekin püf noktası; Yastık gibi kabarıyor - Sayfa 4

Yumurta ve şeker ne kadar birbirine karışırsa kekinizin kabarma şansı da o kadar çok artacaktır. Öte yandan un, pudra şekeri, kabartma tozu gibi malzemeleri kesinlikle elekten geçirmelisiniz.

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