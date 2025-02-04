Ne kabartma tozu ne de süt. Asla sönmeyen kekin püf noktası; Yastık gibi kabarıyor
Kek pişirirken sönmesini önlemek ve yastık gibi kabarmasını sağlamak için bilmeniz gereken tüyo
Çay ve kahve yanlarına indirilen kekler afiyetle tüketiliyor. Türk mutfağında geniş yeri bulunan kekler; limonlu, çikolatalı, havuçlu, tarçınlı derken çok sayıda çeşitle hazırlanıyor.
Dünyaca en puf keklerin mucidi olan Tayvan’da hazırlanan Castelle kekin sırrı çok çırpmak olarak biliniyor.
KABARAN KEKLERİN SIRRI
Keki kabartmak için uygulamanız gereken en önemli püf nokta sürekli çırpmaktır. Keki hazırlarken yumurta ve şekeri olabildiğince fazla çırpmalısınız.