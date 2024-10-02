Ne kimyon ne de karbonat – Kuru fasulyede gram gaz bırakmayan tek malzeme
Kuru fasulye hazırlarken gaz yapmasını önlemek için karbonat ve kimyondan daha fazlasını tercih edebilirsiniz
Kuru fasulye başlı başına lezzetli bir yemektir. Besin değeri bakımından yüksek olan kuru fasulye aynı zamanda doyurucudur da. Kuru soğan ve turşuyla servis edilen kuru fasulye çok sağlıklı olabiliyor.
Evde hazırlanan nefis kuru fasulye yanında pirinç pilavıyla da servis ediliyor. Akşam yemeklerinin de sevilen lezzetlerinden olan kuru fasulyenin bir olumsuz yanı var.
Eğer kuru fasulye pişirirken kimyon ya da karbonat kullanmazsanız kuru fasulye vücutta sindirilmesi zor gazlar üretebiliyor. Bunun önüne geçmek için ise başka tüyolar da var.
KURU FASULYENİN GAZININ ALMA YÖNTEMLERİ
Lezzet.com.tr’de yer alan tarife göre kuru fasulyenin gazını almak için şu yöntemler izlenebilir: