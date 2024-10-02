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  4. Ne kimyon ne de karbonat – Kuru fasulyede gram gaz bırakmayan tek malzeme

Ne kimyon ne de karbonat – Kuru fasulyede gram gaz bırakmayan tek malzeme

Kuru fasulye hazırlarken gaz yapmasını önlemek için karbonat ve kimyondan daha fazlasını tercih edebilirsiniz

Ne kimyon ne de karbonat – Kuru fasulyede gram gaz bırakmayan tek malzeme - Sayfa 1

Kuru fasulye başlı başına lezzetli bir yemektir. Besin değeri bakımından yüksek olan kuru fasulye aynı zamanda doyurucudur da. Kuru soğan ve turşuyla servis edilen kuru fasulye çok sağlıklı olabiliyor.

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Ne kimyon ne de karbonat – Kuru fasulyede gram gaz bırakmayan tek malzeme - Sayfa 2

Evde hazırlanan nefis kuru fasulye yanında pirinç pilavıyla da servis ediliyor. Akşam yemeklerinin de sevilen lezzetlerinden olan kuru fasulyenin bir olumsuz yanı var.

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Ne kimyon ne de karbonat – Kuru fasulyede gram gaz bırakmayan tek malzeme - Sayfa 3

Eğer kuru fasulye pişirirken kimyon ya da karbonat kullanmazsanız kuru fasulye vücutta sindirilmesi zor gazlar üretebiliyor. Bunun önüne geçmek için ise başka tüyolar da var.

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Ne kimyon ne de karbonat – Kuru fasulyede gram gaz bırakmayan tek malzeme - Sayfa 4

KURU FASULYENİN GAZININ ALMA YÖNTEMLERİ

Lezzet.com.tr’de yer alan tarife göre kuru fasulyenin gazını almak için şu yöntemler izlenebilir:

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