Ne küf ne buğulanma kalıyor! İngiltere'nin meşhur temizlikçisi açıkladı. Sadece 1 damla yetiyor
Camlarda oluşan yoğuşma, nem, küf ve rutubetin artmasına yol açabiliyor. İngiltere’de temizlik içerikleriyle popüler olan Lynsey Crombie, camlardaki buğulanmayı söküp atacak etkili ve basit yöntemi açıkladı. Her mutfakta olan o malzeme yetiyor!
Pencerelerde oluşan buğulanma, nem, rutubet hatta küf oluşmasına kadar yol açabiliyor.
Bu sorun basitmiş gibi görünse de, nemli havanın pencere ile temas etmesi sonucunda küf, rutubet ve diğer olumsuz etkenler kaçınılmazdır. Neyse ki bu sorunu çözmenin çok basit bir çözümü var.
YOĞUŞMA NEDİR
Öncelikle yoğuşmadan bahsedelim. Sıcak ve nemli havanın pencereye temas etmesi sonucu oluşan bu olaya yoğuşma deniyor. Soğuk ve sıcak nemli hava camla temas ettiği an camlarda su damlacıkları oluşur.
BULAŞIK DETERJANI İLE YOĞUŞMANIN ÖNÜNE GEÇİN
Her evde olan bulaşık detarjanı, pencerelerdeki buğulanmanın önüne geçen etkili bir yöntem olarak söyleniyor. İngiltere’de temizlik videoları ile popüler olan Lynsey Crombie, bu basit yöntemi takipçileriyle paylaştı.