Ne leke bırakıyor ne iz: Lekeli Camları Bu Yöntemle Tertemiz Yapın, Kışı Çilesiz Geçirin
Ev temizlerken en çok yoran işlerden biri de cam temizliğidir. Her bir detayı büyük önem taşıyan camları pırıl pırıl yapmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemler yazın işe yarasa da, kışın yağmurdan kaynaklanan leke ve buğulanma ile boşa gidebiliyor.
Özellikle sıcak ve soğuğun birbirine temasıyla camlar buğulanıyor, bunun akabinde ise istenmeyen lekeler ortaya çıkıyor.
Kışın cam temizliği yaza kıyasla bir hayli zor. Ancak doğal ve etkili çözümle saniyeler içerisinde buğulanıp lekenenen camlarınızı tertemiz yapabilirsiniz. Hem de bu işlem sayesinde zamandan da önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.
Yoğunlaşma ve nem nedeniyle hızla kirlenen camları temizlemek için her evde olan bulaşık deterjanı çok etkili bir formül. İhtiyacınız olanlar bir adet bulaşık deterjanı, bir adet sünger ve sıcak su.
Temizlik uzmanı Laura Mountford, cam temizliğine ilişkin şunları söyledi: ‘’Pencereler yoğuşma, çamaşır kurutma, nem ve sıcaklık değişimi nedeniyle buğulanır. Bu nedenle, evinizde küf oluşumunu önlemek için kış aylarında iyi bir havalandırma ve hava sirkülasyonuna sahip olmanız gerçekten önemlidir.”