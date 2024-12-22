Ne sirke ne yağ çözücü. Fırındaki lekeleri tek bir malzeme ile tertemiz yapın! Yıllardır kimsenin...
Fırınlarda artık kalan yiyecekler ilerleyen zamanda hijyen açısından can sıkıcı olabiliyor. Bunun için çeşitli yöntemler bulunsa da, tek bir basit malzeme ile ne karbonat ne de yağ çözücüye ihtiyaç ortadan kalkıyor.
Temizliğe önem veren biriyseniz, yemekleri pişirdiğiniz tava, tencerelerin de hijyenik kalmasına özen gösteriyorsunuzdur. Ancak pek çoğumuz fırınları göz ardı edebiliyor.
Poğaça, hamur işleri, börek, tavuk, et, balık ve akla gelebilecek pek çok yemeği fırında pişirmenin verdiği lezzet apayrıdır. Fakat pişirdikten sonra fırında istenmeyen, hatta kalıcı yağlar kalabiliyor. Bu da temizliğe önem veren biri için dikkat çeken bir detay.
Neyse ki her şeyin çözümü olduğu gibi, yağlanmış ve geçmesi zor lekelerin üstesinden gelmek de mümkün. Temizlik uzmanları tarafından paylaşılan tüyo, karbonat ve sirkenin yanı sıra yağ çözücülere gerek kalmadan fırının içini temizlemeye yarıyor.
Fırında pişirilen yemekten kalan yağ lekeleri ne kadar uzun süre bırakılırsa, temizlenmesi de bir o kadar zor olur. Öyle ki pişmiş lekeleri çıkarmak için de yağ çözücülere ihtiyaç duyulur. Fakat tek çözüm bu değil.
Ünlü platformdan Smol’daki uzmanlar, fırını en hızlı şekilde temizleyebileceğiniz yeni bir püf nokta paylaştı.