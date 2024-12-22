Ne sirke ne yağ çözücü. Fırındaki lekeleri tek bir malzeme ile tertemiz yapın! Yıllardır kimsenin...

Fırında pişirilen yemekten kalan yağ lekeleri ne kadar uzun süre bırakılırsa, temizlenmesi de bir o kadar zor olur. Öyle ki pişmiş lekeleri çıkarmak için de yağ çözücülere ihtiyaç duyulur. Fakat tek çözüm bu değil.



Ünlü platformdan Smol’daki uzmanlar, fırını en hızlı şekilde temizleyebileceğiniz yeni bir püf nokta paylaştı.