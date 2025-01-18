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  4. Ne soda ne de baklavalık yufka ; Çıtır çıtır ıspanaklı börek için sosuna biraz eklemek yetiyor

Ne soda ne de baklavalık yufka ; Çıtır çıtır ıspanaklı börek için sosuna biraz eklemek yetiyor

Çıtırtısı komşunuzun evinden duyulacak ıspanaklı börek için bilmeniz gereken püf nokta

Ne soda ne de baklavalık yufka ; Çıtır çıtır ıspanaklı börek için sosuna biraz eklemek yetiyor - Sayfa 1

Börek başta özellikle Makedonya olmak üzere Balkanlar’da çok tercih edilen bir kahvaltılıktır. Doyurucu ve besletici olduğu için özellikle ıspanaklı börek tercih ediliyor.

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Ne soda ne de baklavalık yufka ; Çıtır çıtır ıspanaklı börek için sosuna biraz eklemek yetiyor - Sayfa 2

Ispanaklı böreği çıtır çıtır yumuşamadan yapmak ise oldukça önemli aklınızın ucundan bile geçmeyecek püf nokta yemek tarifimizde.

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Ne soda ne de baklavalık yufka ; Çıtır çıtır ıspanaklı börek için sosuna biraz eklemek yetiyor - Sayfa 3

ISPANAKLI BÖREĞİN ÇITIR OLMASINI SAĞLIYOR

Bilinen en önemli püf nokta sade soda olsa da hazırlayacağınız sosa 1 bardak süt eklemek böreğinizi çıtırlaştırıyor.

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Ne soda ne de baklavalık yufka ; Çıtır çıtır ıspanaklı börek için sosuna biraz eklemek yetiyor - Sayfa 4

Çıtır böreklerin sırrı, yufka katmanlarını birbirine bağlayan sostur. Sosu doğru hazırladığınızda börekleriniz de çıtırlaşıyor. İşte o sos için gereken malzemeler:

  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • Çıtır doku için birkaç kaşık soda ekleyebilirsiniz. (İsteğe göre)
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