Ne soda ne de baklavalık yufka ; Çıtır çıtır ıspanaklı börek için sosuna biraz eklemek yetiyor
Çıtırtısı komşunuzun evinden duyulacak ıspanaklı börek için bilmeniz gereken püf nokta
Börek başta özellikle Makedonya olmak üzere Balkanlar’da çok tercih edilen bir kahvaltılıktır. Doyurucu ve besletici olduğu için özellikle ıspanaklı börek tercih ediliyor.
Ispanaklı böreği çıtır çıtır yumuşamadan yapmak ise oldukça önemli aklınızın ucundan bile geçmeyecek püf nokta yemek tarifimizde.
ISPANAKLI BÖREĞİN ÇITIR OLMASINI SAĞLIYOR
Bilinen en önemli püf nokta sade soda olsa da hazırlayacağınız sosa 1 bardak süt eklemek böreğinizi çıtırlaştırıyor.