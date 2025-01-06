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  4. Ne stres kalıyor ne depresyon: Bir bardak çaya çok az ekleyin. etkisini kısa sürede gösteriyor

Ne stres kalıyor ne depresyon: Bir bardak çaya çok az ekleyin. etkisini kısa sürede gösteriyor

Hem sinirli hem depresyonda olanlar için etkili bir yöntem paylaşıldı. Bir fincan çayın içine biraz eklemek yetiyor. Ne sinir ne depresyon kalıyor…

Ne stres kalıyor ne depresyon: Bir bardak çaya çok az ekleyin. etkisini kısa sürede gösteriyor - Sayfa 1

Genel olarak depresif veya sinirliyseniz, tüketilen gıdaların da bunun üzerinde iyi veya kötü etkileri olabiliyor. 

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Ne stres kalıyor ne depresyon: Bir bardak çaya çok az ekleyin. etkisini kısa sürede gösteriyor - Sayfa 2

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, düzenli olarak az yağlı süt içen kişilerin kaygı bozukluğu teşhisi alma olasılığının hiç süt içmeyen kişilere kıyasla üçte bir daha az, depresyona girme olasılığının ise yüzde 16 daha az olduğunu ortaya koydu.

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Ne stres kalıyor ne depresyon: Bir bardak çaya çok az ekleyin. etkisini kısa sürede gösteriyor - Sayfa 3

Ancak bu, veganlar için iyi bir haber değil. Zira soya veya yulaf sütü gibi süt alternatifleri içenlerin, aslında kaygı veya depresyona yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. 

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Ne stres kalıyor ne depresyon: Bir bardak çaya çok az ekleyin. etkisini kısa sürede gösteriyor - Sayfa 4

Çin'in Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, sonuçların yarım yağlı sütün yağ dengesinin beyin üzerinde faydalı bir etkisi olduğu ve "iyi hissetme" hormonları olan serotonin ve dopamin seviyelerini artırdığına işaret ettiğini belirtti.

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