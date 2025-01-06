Ne stres kalıyor ne depresyon: Bir bardak çaya çok az ekleyin. etkisini kısa sürede gösteriyor
Hem sinirli hem depresyonda olanlar için etkili bir yöntem paylaşıldı. Bir fincan çayın içine biraz eklemek yetiyor. Ne sinir ne depresyon kalıyor…
Genel olarak depresif veya sinirliyseniz, tüketilen gıdaların da bunun üzerinde iyi veya kötü etkileri olabiliyor.
İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, düzenli olarak az yağlı süt içen kişilerin kaygı bozukluğu teşhisi alma olasılığının hiç süt içmeyen kişilere kıyasla üçte bir daha az, depresyona girme olasılığının ise yüzde 16 daha az olduğunu ortaya koydu.
Ancak bu, veganlar için iyi bir haber değil. Zira soya veya yulaf sütü gibi süt alternatifleri içenlerin, aslında kaygı veya depresyona yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.