Ne toz kalıyor ne leke! Televizyon ekranlarını temizlemenin püf noktaları! Tek bir malzeme yetiyor
Televizyon ekranlarının temizliği tıpkı akıllı telefon ve bilgisayar ekranı kadar hassas bir yapıya sahip. İşte televizyon ekranı temizliği için en iyi tüyo. Ne toz bırakıyor ne sıvı lekesi.
Günlük kullanıma bağlı olarak ev aletleri, zamanla kirlenip toz kapabilir. Tıpkı akıllı telefon ve bilgisayarlarda olduğu gibi televizyonlar da gün içinde tozlarak kirlenebilir.
Genel olarak tüketiciler temizliği ıslak mendil ve diğer çeşitli yöntem kullanarak yapsa da, bunun daha doğru çözümü ile ekrana zarar vermeden temizleme işlemi yapılabilir.
Eğer temizlik malzemesi olarak kağıt havlular, süngerler, kaba bezlerini kullanıyorsanız ekrana zarar verebilirsiniz.