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  4. Ne toz kalıyor ne leke! Televizyon ekranlarını temizlemenin püf noktaları! Tek bir malzeme yetiyor

Ne toz kalıyor ne leke! Televizyon ekranlarını temizlemenin püf noktaları! Tek bir malzeme yetiyor

Televizyon ekranlarının temizliği tıpkı akıllı telefon ve bilgisayar ekranı kadar hassas bir yapıya sahip. İşte televizyon ekranı temizliği için en iyi tüyo. Ne toz bırakıyor ne sıvı lekesi.

Ne toz kalıyor ne leke! Televizyon ekranlarını temizlemenin püf noktaları! Tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 1

Günlük kullanıma bağlı olarak ev aletleri, zamanla kirlenip toz kapabilir. Tıpkı akıllı telefon ve bilgisayarlarda olduğu gibi televizyonlar da gün içinde tozlarak kirlenebilir. 

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Ne toz kalıyor ne leke! Televizyon ekranlarını temizlemenin püf noktaları! Tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 2

Genel olarak tüketiciler temizliği ıslak mendil ve diğer çeşitli yöntem kullanarak yapsa da, bunun daha doğru çözümü ile ekrana zarar vermeden temizleme işlemi yapılabilir.

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Ne toz kalıyor ne leke! Televizyon ekranlarını temizlemenin püf noktaları! Tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 3

Eğer temizlik malzemesi olarak kağıt havlular, süngerler, kaba bezlerini kullanıyorsanız ekrana zarar verebilirsiniz. 

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Ne toz kalıyor ne leke! Televizyon ekranlarını temizlemenin püf noktaları! Tek bir malzeme yetiyor - Sayfa 4

Televizyon ekranları çok hassas olduğu için, herhangi bir bulaşık süngeri ile kolayca çizilebilmesi mümkündür. Aynı şey fırçalar için de geçerliliğini koruyor.

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