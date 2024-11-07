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  4. Ne tuz ne karbonat; Bu yöntemle yumurta kabuğu kalıp gibi çatlamadan zarıyla çıkıyor

Ne tuz ne karbonat; Bu yöntemle yumurta kabuğu kalıp gibi çatlamadan zarıyla çıkıyor

Yumurta kabuğu soyarken çileden çıkmak istemiyorsanız uygulamanız gereken pratik tüyo. Ayrıca bu sayede kabuk tek parça halinde çıkıyor ve zar da kabukla beraber ayrılıyor. Kahvaltıcı Murat Usta tüm tüyoyu verdi

Ne tuz ne karbonat; Bu yöntemle yumurta kabuğu kalıp gibi çatlamadan zarıyla çıkıyor - Sayfa 1

Yumurta kabukları yumurtadan ayrılmıyor ve soyarken tam eziyet oluyor. Ev hanımlarını bezdiren bu duruma tuz ve karbonat gibi yöntemler uygulanıyor. Fakat tuz ya da karbonat her zaman kesin sonuç vermiyor.

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Ne tuz ne karbonat; Bu yöntemle yumurta kabuğu kalıp gibi çatlamadan zarıyla çıkıyor - Sayfa 2

Dolayısıyla kabuk parça pinçik oluyor ya da daha da kötüsü yumurtanın zarına yapışarak soyulması zorlaşıyor. Bu durum da çileden çıkartabilir ve canınızı sıkabilir. Çatlak kabuk sendromundan kurtulmak çok kolay.

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Ne tuz ne karbonat; Bu yöntemle yumurta kabuğu kalıp gibi çatlamadan zarıyla çıkıyor - Sayfa 3

35 YILLIK KAHVALTICI PRATİK SOYMA SIRRINI VERDİ

İstanbul Taksim’de 35 yıldır kahvaltı arabası işleten Murat Usta pratik yumurta soyma sırrını ekonomim.com’a anlattı.

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Ne tuz ne karbonat; Bu yöntemle yumurta kabuğu kalıp gibi çatlamadan zarıyla çıkıyor - Sayfa 4

Murat Usta her gün haşladığı yüzlerce yumurtayı pişirme kabından aldıktan sonra temiz ve sert bir zeminde patlatmadan eziyor. Esneme payı olan yumurtanın kabuğu çatır çatır çatlıyor ve zar da gevşiyor.

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