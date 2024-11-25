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  4. Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsunuz? Ünlü doktordan zayıflatacak tüyolar!

Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsunuz? Ünlü doktordan zayıflatacak tüyolar!

Ne kadar diyet yaparsanız yapın kimi zaman bunun işe yaramadığını fark edebilirsiniz. Ancak bunun sorumlusu sadece beslenmeyi dengelemek değil. Ünlü doktor Amir Khan, en iyi zayıflama yöntemi için tüyolarını paylaştı.

Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsunuz? Ünlü doktordan zayıflatacak tüyolar! - Sayfa 1

Ne kadar diyet  yaparsanız yapın kimi zaman bunun işe yaramadığını fark edebilirsiniz. Ancak bunun sorumlusu sadece beslenmeyi dengelemek değil. Ünlü doktor Amir Khan, en iyi zayıflama yöntemi için tüyolarını paylaştı.

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Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsunuz? Ünlü doktordan zayıflatacak tüyolar! - Sayfa 2

Kilo vermek ve kilo almak. Bu iki faktör arasında dengelemeyi sağlamak kişiden kişiye durumu zorlaştırabilir. Bazı kişiler metabolizmaya bağlı olarak istediği gibi kilo alıp verirken, bazısı ise bu dengeyi diyet yapsa da sağlayamıyor. 

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Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsunuz? Ünlü doktordan zayıflatacak tüyolar! - Sayfa 3

Diyet, spordan uzak duran fakat zayıflamak isteyenler için en yaygın yöntemlerden biri. Fakat yaptığınız diyete rağmen kilo vermekte güçlük çekiyor ve moraliniz bozuluyorsa, bunun sorumlusu düzenli beslenme değil.

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Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsunuz? Ünlü doktordan zayıflatacak tüyolar! - Sayfa 4

ITV'den Dr. Amir Khan, insanların kilo vermekte zorlanmalarının bir nedeni olduğunu içeren video paylaştı. Amir Khan, paylaştığı videoda kilo vermekte zorlanmanın temel nedenlerini ve buna karşılık neler yapılması gerektiğini gösteren püf noktaları paylaştı.

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