Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsunuz? Ünlü doktordan zayıflatacak tüyolar!
Ne kadar diyet yaparsanız yapın kimi zaman bunun işe yaramadığını fark edebilirsiniz. Ancak bunun sorumlusu sadece beslenmeyi dengelemek değil. Ünlü doktor Amir Khan, en iyi zayıflama yöntemi için tüyolarını paylaştı.
Ne kadar diyet yaparsanız yapın kimi zaman bunun işe yaramadığını fark edebilirsiniz. Ancak bunun sorumlusu sadece beslenmeyi dengelemek değil. Ünlü doktor Amir Khan, en iyi zayıflama yöntemi için tüyolarını paylaştı.
Kilo vermek ve kilo almak. Bu iki faktör arasında dengelemeyi sağlamak kişiden kişiye durumu zorlaştırabilir. Bazı kişiler metabolizmaya bağlı olarak istediği gibi kilo alıp verirken, bazısı ise bu dengeyi diyet yapsa da sağlayamıyor.
Diyet, spordan uzak duran fakat zayıflamak isteyenler için en yaygın yöntemlerden biri. Fakat yaptığınız diyete rağmen kilo vermekte güçlük çekiyor ve moraliniz bozuluyorsa, bunun sorumlusu düzenli beslenme değil.