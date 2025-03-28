Ne yumurta ne de maya ; Bu doğal kür küsen menekşeleri bile çıldırtıyor.
Soğuk havalardan etkilenen menekşeleri doğal yöntemle canlandırmanın sırrı
Havalar soğukken çiçekler kapalı ortamlarda solma eğilimi gösterdi. Özellikle menekşeler güneş ışığı almadıklarında küsebiliyor.
tohumgubre.com’daki bilgiye göre menekşelerin çiçeklenmesi için olabildiğince fazla ışık görmesi gerekir, ama bu ışık direk güneş ışınları olmamalıdır.
YAPRAKLARINA SU DEĞMEMELİ
Menekşeler ışıklı ortamları severler, fakat direk güneş ışığına maruz kalmamaları gerekir. Toprağı sürekli nemli tutulmalıdır. Haftada en az 2 kez sulanmalıdır.