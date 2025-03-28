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  4. Ne yumurta ne de maya ; Bu doğal kür küsen menekşeleri bile çıldırtıyor.

Ne yumurta ne de maya ; Bu doğal kür küsen menekşeleri bile çıldırtıyor.

Soğuk havalardan etkilenen menekşeleri doğal yöntemle canlandırmanın sırrı

Ne yumurta ne de maya ; Bu doğal kür küsen menekşeleri bile çıldırtıyor. - Sayfa 1

Havalar soğukken çiçekler kapalı ortamlarda solma eğilimi gösterdi. Özellikle menekşeler güneş ışığı almadıklarında küsebiliyor.

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Ne yumurta ne de maya ; Bu doğal kür küsen menekşeleri bile çıldırtıyor. - Sayfa 2

tohumgubre.com’daki bilgiye göre menekşelerin çiçeklenmesi için olabildiğince fazla ışık görmesi gerekir, ama bu ışık direk güneş ışınları olmamalıdır.

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Ne yumurta ne de maya ; Bu doğal kür küsen menekşeleri bile çıldırtıyor. - Sayfa 3

YAPRAKLARINA SU DEĞMEMELİ

Menekşeler ışıklı ortamları severler, fakat direk güneş ışığına maruz kalmamaları gerekir. Toprağı sürekli nemli tutulmalıdır. Haftada en az 2 kez sulanmalıdır. 

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Ne yumurta ne de maya ; Bu doğal kür küsen menekşeleri bile çıldırtıyor. - Sayfa 4

Sulama sırasında yaprak ve çiçeklerine su değmemesi gerekir. Aksi taktirde yaprak ve çiçeklerinde lekeler oluşur.

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