Neden hep yorgunuz? Sürekli halsizlik neden olur ve nasıl geçer?

TİROİT BEZİNİN AZ ÇALIŞMASI

Vücudun enerji hızını belirleyen ana kumanda merkezi olan tiroit bezinin az çalışması, gün boyu süren halsizliğin baş şüphelisidir. Eğer tiroit bezi yeterli hormon üretemezse, vücudun tüm yakıt yakma sistemleri adeta bir "tasarruf moduna" geçerek yavaşlar. Hipotiroidi olarak bilinen bu rahatsızlıkta, kişiler on saat uyusalar bile sabahları sanki hiç uyumamış gibi bir ağırlıkla uyanırlar. Yorgunluğa ek olarak açıklanamayan kilo artışı, sürekli üşüme hissi ve saç dökülmesi gibi belirtiler de bu tabloya sıklıkla eşlik eder. Vücudun çalışma hızı düştüğü için fiziksel ve zihinsel süreçler hantallaşır, bu da kişide sürekli bir uyku hali yaratır. Endokrinoloji uzmanları tarafından yapılan hormon testleri ile bu durumun teşhisi son derece kesin bir şekilde konulabilmektedir. Doğru dozda ilaç tedavisiyle hormonlar dengelendiğinde, hastalar kısa sürede eski enerjik günlerine geri dönebilmektedir.