Neşeli Günler’in turşu tartışması bin 100 kişiye soruldu: Limonlu mu olur sirkeli mi? Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler’e konu olan ve hafızalara kazınan ‘turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi’ tartışmasına yönelik araştırma yapıldı. Bin 100 kişiyle yapılan araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların yüzde 75,9’u hemfikir. İşte o yanıt…

Areda Piar Türk halkının turşuya dair alışkanlıklarını araştırarak merak edilenlere ışık tuttu. Yeşilçam filmlerine konu olan 'limon mu sirke mi' sorusu da adeta yanıt buldu. 1 | 7

Yeşilçam filmlerine de konu olan 'en iyi turşu suyu sirkeden mi yoksa limondan mı olur' tartışmalarında Türk halkı tercihini yaptı. Yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluk turşunun 'sirkeli' olanını tercih ediyor. Yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini dile getiriyor. 2 | 7

Bin 100 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketiciler kışın tüketmek için yaptığı gıda hazırlıklarının başında yüzde 18,4 ile turşu geliyor. Diğer kış hazırlıkları ise sırasıyla şöyle; domates 11,6, tarhana yüzde 10,9, reçel yüzde 10,8, biberli menemen sosu yüzde 9,7, biber salçası yüzde 8,3, domates suyu yüzde 7,9, taze sebze yüzde 7,0, biber ve patlıcan kurusu yüzde 6,3, komposto yüzde 4,7, bamya kurusu yüzde 2,9 ve diğer seçeneği yüzde 1,5. 3 | 7