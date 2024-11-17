Nilüfer Barajı ne oldu, kurudu mu? Bursa Nilüfer Barajı son durum

Bursa'nın artık 40 günlük suyu kaldı.



Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda, 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmiyle su seviyesi yüzde 35 olarak kaydedildi. 2007 yılında hizmete giren ve 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Nilüfer Barajı ise ne yazık ki tamamen kurudu.