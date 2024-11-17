Nilüfer Barajı ne oldu, kurudu mu? Bursa Nilüfer Barajı son durum
Bursa’nın su kaynağının karşılayan Nilüfer Barajı için korkutan açıklama geldi. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri su kaynaklarımızı tüketmeye başlarken, Bursa Nilüfer Barajı da bunun kurbanı oldu. Peki Nilüfer Barajı ne oldu, kurudu mu? Bursa Nilüfer Barajı son durum nedir, doluluk oranı kaç?
Bursa’nın en büyük su kaynaklardan biri olan Nilüfer Barajı için tehlike çanları çalmaya başladı. Milyonlarca insanın su ihtiyacını gideren Nilüfer Barajı için hazin son şimdi başlıyor.
Küresel Isınma ve iklim değişiklikleri her geçen gün etkisini gösterirken, bu problemle artık daha somut olarak karşılaşmaya başladık. Nitekim barajlardaki doluluk oranları her yıl giderek azalıyor, korkutan gelecek için de tehlike çanları çalıyor.
Nilüfer Barajı da artık iklim değişikliği ve küresel ısınmanın kurbanı olmuş durumda. Peki Nilüfer Barajı kurudu mu, doluluk oranı kaç? Nilüfer Barajı son durum nedir? İşte detaylar…
Bursa'nın artık 40 günlük suyu kaldı.
Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda, 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmiyle su seviyesi yüzde 35 olarak kaydedildi. 2007 yılında hizmete giren ve 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Nilüfer Barajı ise ne yazık ki tamamen kurudu.