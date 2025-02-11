Nohudun pamuk gibi yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca kabuklanma da asla olmuyor
Nohut pişirmeden önce yumuşamasını sağlamak için bilmeniz gereken püf nokta
Nohut yemeği ülkemizde çok seviliyor. Pirinç pilavına da lezzet katan nohut yemeğini kemik etle pişirmek de şifasını katlıyor.
Lezzet ve şifa deposu bu yemeği pişirmek ev hanımları için biraz zahmetli olabiliyor. Nedeni ise nohutların sert ve diri kalması.
NOHUDU PAMUK GİBİ YAPIYOR
Nohut pişirirken pamuk gibi yumuşacık yapmak için çok basit püf nokta var. yaylabakliyat.com’daki bilgiye göre nohudu en güzel yumuşatma yöntemi bir gece önceden ıslamaya bırakmaktır.