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  4. Nohudun pamuk gibi yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca kabuklanma da asla olmuyor

Nohudun pamuk gibi yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca kabuklanma da asla olmuyor

Nohut pişirmeden önce yumuşamasını sağlamak için bilmeniz gereken püf nokta

Nohudun pamuk gibi yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca kabuklanma da asla olmuyor - Sayfa 1

Nohut yemeği ülkemizde çok seviliyor. Pirinç pilavına da lezzet katan nohut yemeğini kemik etle pişirmek de şifasını katlıyor.

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Nohudun pamuk gibi yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca kabuklanma da asla olmuyor - Sayfa 2

Lezzet ve şifa deposu bu yemeği pişirmek ev hanımları için biraz zahmetli olabiliyor. Nedeni ise nohutların sert ve diri kalması.

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Nohudun pamuk gibi yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca kabuklanma da asla olmuyor - Sayfa 3

NOHUDU PAMUK GİBİ YAPIYOR

Nohut pişirirken pamuk gibi yumuşacık yapmak için çok basit püf nokta var. yaylabakliyat.com’daki bilgiye göre nohudu en güzel yumuşatma yöntemi bir gece önceden ıslamaya bırakmaktır.

 

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Nohudun pamuk gibi yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca kabuklanma da asla olmuyor - Sayfa 4

Nohut bir gece öncesinden üzerini 2 parmak geçecek kadar suya koyulur ve suyun içine bir tatlı kaşığı karbonat atılırsa nohut yumuşayacak, şişecek ve daha hızlı pişecektir.

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