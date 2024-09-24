Nohutu kabuklarından ayıran formül! 1 kaşık eklemek yetiyor - Asıl kılçıksız yapan buymuş
Nohut, humus, dürüm, salata ve yemek olarak tüketilen en faydalı bakliyatlardan biridir. Ancak kabuklarının diş kovuklarına girmesi herkesin sinirini bozar
Nohut, bakliyat ürünleri içerisinde en faydalı gıdalardan biridir. Özellikle Türk mutfağında pilavın üstünde ya da yemeği ile tercih edilir. Ancak nohut haşlarken hazırlık aşamasında dikkat etmeniz gereken püf noktalar bulunur.
Çoğu kişi nohut yemeğini yerken dişlerine giren kabuklardan rahatsız olur. Oysa nohutu kabuklarından ayırmak çok kolaydır. Bu yazımızda nohutu kabuklarından ayıran ve lezzetine lezzet katan önerileri sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun.
SUYU 1 KAŞIK KARBONAT EKLEYİN
Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Nohutları ıslattığınız suya bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Bu, nohutların kabuklarının yumuşamasını ve kolayca pişmesini sağlar. Nohutları haşlarken, suya 1 kaşık karbonat eklemek, nohutların kabuk atmadan, lokum gibi yumuşacık pişmesine yardımcı olur. Bu yöntem, nohutların daha hızlı pişmesini ve kabuklarının dağılmamasını sağlar.
GAZ YAPIYORSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN UYGULAYIN
Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi enerji veren kuru bakliyatların lif kaynağı ve karbonhidrat deposu oldukları bilinen bir özelliğidir. Fakat aynı zamanda midede şişkinliğe neden oldukları ve gaz sorununu ortaya çıkardıkları da bilimsel bir gerçektir.