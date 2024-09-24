Nohutu kabuklarından ayıran formül! 1 kaşık eklemek yetiyor - Asıl kılçıksız yapan buymuş

SUYU 1 KAŞIK KARBONAT EKLEYİN

Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Nohutları ıslattığınız suya bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Bu, nohutların kabuklarının yumuşamasını ve kolayca pişmesini sağlar. Nohutları haşlarken, suya 1 kaşık karbonat eklemek, nohutların kabuk atmadan, lokum gibi yumuşacık pişmesine yardımcı olur. Bu yöntem, nohutların daha hızlı pişmesini ve kabuklarının dağılmamasını sağlar.