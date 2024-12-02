Nöroloji Uzmanı Biber uyardı: Aşırı soğuklarda yüz felcine dikkat
Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, yüz felci hakkında açıklamalarda bulundu. Rüzgarın yüz felcindeki rolünü anlatan Uzm. Dr. Biber, “Rüzgar veya klima gibi faktörler, yüzün bir tarafını soğukta bırakabilir ve bu da yüz sinirinin işlevini etkileyebilir." dedi.
Medical Park Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, yüz felci hakkında açıklamalarda bulundu.
Yüz felcinin ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Biber, “Yüz felci, yüz kaslarını hareket ettiren sinirin (fasiyal sinir) hasar görmesi veya işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle yüzün bir tarafında kas güçsüzlüğüne veya hareketsizliğe neden olur. Yüz felci, genellikle geçici olsa da nadiren kalıcı olabilir” diye konuştu.
“Yüz felcinin nedenleri”
Yüz felcinin en yaygın nedeninin ‘Bell paralizisi’ olarak adlandırılan, nedeni tam olarak bilinmeyen bir durum olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Biber, diğer nedenleri şöyle sıraladı:
“Viral enfeksiyonlar: Herpes simplex (uçuk virüsü), herpes zoster (zona), Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar.
Travma: Baş yaralanmaları veya cerrahi işlemler. Tümörler: Fasiyal sinir üzerinde baskı yapan beyin veya kafa tabanı tümörleri. Orta kulak enfeksiyonları ve mastoidit. Otoimmün hastalıklar: Multipl skleroz gibi.
Diğer nedenler: Diyabet, hipertansiyon, Lyme hastalığı.”
“Soğuk havada yüz felci riski artıyor”
Soğuk havanın yüz felci riskini artırdığına dair yaygın bir inanışın var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Biber, “Özellikle rüzgâr veya ani sıcaklık değişimlerine maruz kalmanın, yüz sinirinin dolaşımını etkileyerek Bell paralizisine yol açabileceği düşünülmektedir. Ancak bu durum bilimsel olarak kesinleşmiş bir neden değildir. Soğuk havanın neden olabileceği yüz felci, genellikle predispozan bir durumu (örneğin viral enfeksiyon) tetikler” dedi.
“Rüzgar tetikleyici rol oynayabilir”
Rüzgarın yüz felcindeki rolünü anlatan Uzm. Dr. Biber, “Rüzgar veya klima gibi faktörler, yüzün bir tarafını soğukta bırakabilir ve bu da yüz sinirinin işlevini etkileyebilir. Ancak bu durum doğrudan yüz felcine neden olmaz; genellikle zayıflamış bağışıklık sistemi veya sinirin savunmasız bir durumda olması gereklidir. Rüzgar, yalnızca altta yatan bir tetikleyici rol oynayabilir” şeklinde konuştu.