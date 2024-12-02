Nöroloji Uzmanı Biber uyardı: Aşırı soğuklarda yüz felcine dikkat

“Yüz felcinin nedenleri”

Yüz felcinin en yaygın nedeninin ‘Bell paralizisi’ olarak adlandırılan, nedeni tam olarak bilinmeyen bir durum olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Biber, diğer nedenleri şöyle sıraladı:

“Viral enfeksiyonlar: Herpes simplex (uçuk virüsü), herpes zoster (zona), Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar.

Travma: Baş yaralanmaları veya cerrahi işlemler. Tümörler: Fasiyal sinir üzerinde baskı yapan beyin veya kafa tabanı tümörleri. Orta kulak enfeksiyonları ve mastoidit. Otoimmün hastalıklar: Multipl skleroz gibi.

Diğer nedenler: Diyabet, hipertansiyon, Lyme hastalığı.”