Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi
Kış mevsiminin vazgeçilmezi, ak darı unu, mısır unu, irmik ve pirinç ile hazırlanan geleneksel, fermente bir Türk içeceği olan bozayı satın alabileceğiniz gibi evde kendinizde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik olur. Peki, boza nasıl hazırlanır? İşte, ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi...
BOZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
300 gram ak darı unu
50 gram mısır unu
25 gram pirinç
25 gram irmik
2 litre su
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