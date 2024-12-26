Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi

BOZA NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencerede iki litre su kaynatılır. Kaynattıktan sonra altını kısılır. Suyun içine ak darı unu, mısır unu, pirinç, irmik eklenir ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık bir saat pişirilir.