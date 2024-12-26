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  4. Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi

Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi

Kış mevsiminin vazgeçilmezi, ak darı unu, mısır unu, irmik ve pirinç ile hazırlanan geleneksel, fermente bir Türk içeceği olan bozayı satın alabileceğiniz gibi evde kendinizde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik olur. Peki, boza nasıl hazırlanır? İşte, ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi...

Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi - Sayfa 1

BOZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram ak darı unu

50 gram mısır unu

25 gram pirinç

25 gram irmik

2 litre su

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Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi - Sayfa 2

FERMANTASYON İÇİN MALZEMELER

1,5 litre ılık su

460 gram toz şeker

Yarım su bardağı boza

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Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi - Sayfa 3

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

Tarçın

Leblebi

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Nostaljik lezzet: Ustasından tam kıvamında orjinal boza tarifi - Sayfa 4

BOZA NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencerede iki litre su kaynatılır. Kaynattıktan sonra altını kısılır. Suyun içine ak darı unu, mısır unu, pirinç, irmik eklenir ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık bir saat pişirilir.

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